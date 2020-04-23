聶德權見記者嚴重手震　醫生指或屬焦慮反應

由政制及內地事務局局長調任至公務員事務局局長的聶德權，今日(23日)見記者時被拍攝到嚴重手震，當時他正回應有關基本法第22條的問題，他雙手放在背後，被後方的傳媒拍攝到他出現手震，他期間更伸展五指，似想放鬆及制止手震情況，但仍然震不停，狀甚不安。

精神科專科醫生歐陽國樑表示，出現手震問題，一般情況會從三大方向著手，一是身體本身有疾病，二是情緒問題，或藥物引致的副作用。他指如果在某些場合才出現手震，很大機會是輕微的焦慮反應，代表該人正面對很大的壓力或緊張。而其他焦慮反應包括出汗、心跳加速、頭暈、腸胃不適等。若情況輕微未必需治療，惟經常發生就要注意，否則有機會惡化，甚至演變成焦慮症。

對於聶非首次面對記者卻緊張至手震，歐陽國樑指此情況可能是代表對方對某件事有好大壓力，因此出現緊張或不安，直接由身體反應表現出來。他指聶除了手震，說話仍然清晰流暢，認為情況輕微，只要適時休息或放鬆壓力便可。

聶德權近日發出關於國務院港澳辦和中聯辦涉及基本法第22條在本港角色的新聞稿時出錯，三度出稿引起混亂，最終道歉收場，政府昨日(22日)召開記者會公布五位新任命的局長時，聶是新獲委任的局長中最資深的一位，但卻是唯一一位發言時需要跟稿讀的局長，未知是否擔心於公開場合再次出錯。