3月份通脹2.6% 　食品物價急升13%

新冠肺炎疫情下，市民減少出外，非外出用膳的食品物價急升13%！政府統計處今(23日)公布，今年3月的綜合消費物價指數按年上升2.3%，較今年首2月平均升幅1.8%為高，但該處指主要因政府房屋租金豁免及紓困措施所致，扣除紓困措施影響，3月基本通脹率為2.6%，較今年首2月平均3.1%升幅為低，該處解釋主因是豬肉價格升幅收窄所致。

不過，根據各類別指數顯示，3月份食品綜合物價按年上升5.7%，其中外出用膳相關的食品物價只上升1.6%，非外出用膳食品則急增13%，其中包括零售市場上的食材，如豬肉等，但其升幅較2月升幅減少1.6個百分點。至於其餘零售市場則面臨通縮情況，其中衣履物價跌4%，耐用物品跌2.4%，煙酒亦跌0.6%。至於雜項物品，包括口罩，則按年上升3.5%，而交通物價亦按年上升1.1%。

該處指出，甲類、乙類及丙類消費物價指數3月按年升幅分別為2.5%、2.3%及2.1%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，按年升幅則分別為3.1%、2.5%及2.1%。

政府發言人表示，由於食品通脹輕微回落，以及大部分其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力呈現不同程度的緩和，基本消費物價通脹率由首2個月合計的3.1%下降至三月份的2.6%，短期內通脹應維持溫和。

發言人又指在嚴峻的本地經濟形勢下，本地成本壓力有所緩和，又鑑於環球經濟陷入衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。