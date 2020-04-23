今增2病例全部外地返港　1人發病後剝牙剪髮

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增2宗確診個案，均有外遊紀錄，一宗是居於上環四方街的27歲男病人，去過瑞士及法國，在亞博館留唾液樣本後回家，結果呈陽性；另一宗是58歲男病人，去過美國，他居於跑馬地藍塘道5-7號，發病後於香港會所大廈上班，並於本月9日到中環萬邦行見牙醫，21日去過文華東方酒店剪頭髮。本港累計確診病例增至1036宗。

該名58歲男病人上月26日已發病，但他完成家居檢疫後去過多處地方，期間有病徵亦沒有求醫，直至本月20日才去抽血化驗，翌日亦留唾液樣本才發現陽性。張指病人到牙醫診所剝牙時，醫護人員有穿著足夠保護衣，但仍會安排醫護接受病毒檢測；而病人剪頭髮期間大家有戴口罩，認為傳染機會微，亦未有密切接觸者出現病徵。

食物及衞生局副局長徐德義表示，昨日起所有需通宵等候化驗結果的機場抵港人士需入住富豪東方酒店，至今有286人完成檢測，全部呈陰性，已陸續離開酒店。他指到酒店等候人士會由機場專車直接送抵酒店，酒店亦有保安看守，所有人都不得擅離酒店。若入住者呈陽性會送往醫院，密切接觸者亦會送往檢疫中心。他指有關措施不會對社區帶來額外感染風險，希望市民理解及配合。

徐指，租用酒店時限視乎疫情發展，加上疫情變化大，目前難掌握何時完結，至於酒店租金並不方便透露。對於有傳有酒店住客曾離開房間走到樓下前台查詢化驗結果，徐指，理解住客可能有不同需要心急想作查詢，強調住客應該善用房間的電話聯絡職員。他重申住客不得離開房間，或到走廊遊蕩。他指租用酒店作檢測中心的安排昨日才開始，明白初期會有運作問題，希望之後會改善。