74歲老婦被撞要截肢　貨車司機判囚10個月

前年11月，一名74歲婦人在薄扶林華富邨橫過斑馬線期間遭一輛中型貨車撞倒，左腳被貨車右前轆輾過及壓住，傷勢嚴重最終要截肢。肇事男司機今午(23日)在區域法院承認一項危駛駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被判監禁10個月、停牌2年，及須自費參加駕駛改進課程。

被告張繼有承認於2018年11月23日，在華富道、瀑布灣道與華昌街交界處附近，危駛駕駛一輛中型貨車，引致婦人郭楚珍身體受嚴重傷害。

庭上透露，被告有違反交通燈號等交通違例記錄，以及一次不小心駕駛的定罪記錄。辯方指，被告是職業司機，入行39年，事發時他因一時分心判斷失誤才釀成意外，事後他已避免當司機，將駕駛工作外判給他人，故他重犯機會很低。

辯方冀法庭判處被告社會服務令，惟法官批評被告判斷力差，罔顧行人安全，令事主須入住復康中心三個月，現時需坐輪椅及靠家傭照顧，且對過馬路亦感到恐懼。考慮到案中情節及事主的傷勢，認為案件無例外情況可判社服令。

案情指，當日下午約4時半，被告駕貨車沿華富（二）邨華昌樓附近的華富道行駛，駛至涉案斑馬線時，將當時正在緩慢過馬路的郭婦撞倒，但被告未有留意，直至一名途人大叫他才停車。

被告被捕後承認一時不小心：「睇唔清楚撞到阿婆」。郭婦左下肢、股骨骨折，需接受左邊膝上截肢及清創手術。被告在警誡會面中進一步承認，當日他是第一次在肇事路段駕駛，由於一直望住十字路口分散了注意力，他在意外發生後主動報警。