3000多名考生明首戰視藝科　核心科5萬人應考

中學文憑試(DSE)明（24日）開考，教育局局長楊潤雄今（23日）在網誌鼓勵考生，指應屆考生是「被選中」的一代，這個學年先後經歷社會事件及新冠肺炎疫情，打亂了正常的學習和考試時間表，知道今年考生比往年的要面對更多困難和不確定因素，承受了不少壓力，需要花更多時間和精神準備考試，當中展現的毅力和決心，以及自主學習和規劃的能力，實在令大家驕傲。

明天開考的首科是視覺藝術，楊潤雄指，該科有3000多名同學應考，而涉及約5萬名考生的4個核心科目亦會在下星期一(27日)展開。「在考試路上，你們並不孤單，教育局、香港考試及評核局和中學各位同工一直與你們並肩，支持你們全力衝線！」

楊又指，今屆文憑試共有逾50,000名考生及21,000名考務人員，以及約400個試場。今年適逢疫情，有不少防疫措施，楊衷心感謝各位校長和老師，在準備試場、協助監考和評卷工作，以至支援同學各方面所作的努力。

他又指，政府繼上月按考試日數派發口罩予各考生之後，本周亦已將20萬支便攜裝酒精搓手液運送到試場，由明天至核心科目開考期間，會送贈給每一位考生。

他又提醒考生出門前記着量體溫，同時帶備新舊2張准考證、身份證明文件、健康申報表和口罩，還要預留充足時間到試場準備。他又指全香港都支持你們，包括港鐵公司及巴士公司會在考試期間的早上時間加密班次，亦呼籲全港僱主及僱員響應，盡可能提早或稍遲出門上班，讓考生前往試場時交通更為順暢。

最後他以已故歌手鄧麗君的金曲「漫步人生路」勉勵考生，歌詞提到「路縱崎嶇亦不怕受磨練．．．．．．確信美景良辰在腳邊」，指今年是崎嶇的一年，在成長中經過磨練的你，一定會在漫長的人生中變得更強，有更美好的明天。