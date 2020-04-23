市建局撥1億推減租方案　最高減75%為期半年

新冠肺炎疫情持續，市區重建局今(23日)宣布，為協助租戶應對當前經濟的挑戰，將繼續為轄下物業的住宅和商舖租客提供租金寬減，亦會為合作的公司預支部分合約費用。主席周松崗表示，4個安置大廈項目以及重建項目內已收購物業的租戶，除了早前提供的3至5月份的全數租金寬免外，6至9月份的租金亦可再獲75%寬減。另外，發展項目、保育及活化項目內市建局持有的商舖物業租戶，4至9月也能獲75%租金寬減。

至於市建局與發展商合作推展的項目內的商戶，市建局也會積極與發展商磋商，提供不同幅度的租金優惠，以寬減75%租金為上限，會以受疫情影響程度作考慮因素。周表示，3個措施合共有約720個租戶受惠，涉款逾1億港元。

行政總監韋志成表示，亦會為與市建局簽訂了工程或顧問服務合約的公司，預支一部分合約費用，以紓緩這些公司資金流轉的壓力，預計將有60間公司受惠，金額約2500萬港元。另外，今年亦會增聘100個全職和合約員工，將會加快招聘程序。

被問到重建公務員合作社的工程受阻，周松崗指，已選定的2個項目原預期在較早時間展開，但因疫情無法上門進行凍結人口調查，令項目停滯。他強調其餘工作已準備好，疫情有所緩和後將重啟工作。

韋志成補充指，上個財政年度原定要啟動2個公務員合作社項目加1個細項目，惟受疫情影響，均要推遲至本財政年度，因此本年度共有5個項目要啟動，但能否如期推展仍需視乎疫情發展，若工程繼續停擺，將考慮提前推展未來的項目。他又說，市建局會在項目儲備中找出一至兩個作為首置盤，初步研究後將提交董事會批准。