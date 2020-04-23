西九龍及沙田警區連續打擊違泊　共發逾5500張告票拖走6車

西九龍總區交通部與九龍城、旺角、深水埗及油尖警區交通隊人員，昨日（22日）凌晨展開代號「動天」的打擊違例泊車行動，以提高市民對造成交通擠塞相關的違例事項的意識。交通違例事項包括於行人路泊車、違例泊車造成不必要的障礙、非法進入黃色方格路口、在限制區內停車、在限制區內讓乘客上落、在限制區內裝卸貨物及未經授權而在巴士站停車。

警方在西九龍各地點進行交通執法行動，票控違例泊車的人士。如有司機違例泊車造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，人員除了會多次票控外，亦可能在沒有事先警告的情況將有關車輛拖走。行動中警方共發出2,490張定額罰款通知書，當中2,376張定額罰款通知書針對違例泊車。另外警方亦拖走6輛對交通造成阻塞的車輛。

另外，沙田警區昨日（22日）完成為期2日的執法行動，在沙田、田心及馬鞍山警區打擊違例泊車。當中包括重點打擊雙行泊車、在限制區裝卸貨物或等候，及阻礙緊急車輛通道等違例事項。行動中，警方共發出了3,041張定額罰款通知書。

警方呼籲道路使用者遵守交通規例，避免交通意外及保持交通暢順。警方會繼續定期採取執法行動以確保香港的道路安全。警區同時會透過宣傳和教育，提高道路使用者的安全意識。