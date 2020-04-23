批六四晚會與否須考慮疫情　警方指目前決定言之尚早

支聯會計劃舉行六四燭光集會，稍後會向警方申請不反對通知書。據了解，不論六四晚會和七一遊行，警方認為現在提及會否批出不反對通知書，仍然屬言之尚早，因禁聚令延長與否，以及疫情未來發展均屬考慮條件；其中六四晚會選址在維園舉行，屆時有關設施是否開放亦成為疑問。

至於每年五一勞動節，多個工會均會申請當日舉行大型遊行，表達不同訴求。職工盟早前表示，已向警方申請當日舉行遊行，遊行路線由維園出發，終點為政府總部，並由以往大型遊行，改以「4人一隊，保持社交距離」形式出發，以避免觸及「禁聚令」。惟有消息指，警方正就相關遊行集會申請諮詢法律意見，包括了解公共安全是否涵蓋衞生方面。

《公安條例》列明警方是否就遊行或集會批出不反對通知書，取決於活動能否維持公共安全。消息指，警方就職工盟遊行申請正諮詢律政司意見，以判斷公共安全是否包涵在衞生範疇方面。

工聯會理事長黃國表示，該會早前計劃舉辦2000至3000人的大型遊行，但由於「禁聚令」仍未解除，估計警方或會發出反對通知書；因此改為構思「網上遊行」等方式。