禁聚令明起放寬座位減半要求　小型食肆稱仍無法加枱

政府延長「禁聚令」至下月7日，但明日（24日）起放寬對食肆規定，不再限制座位數目減半，但須維持每張枱不可坐多於4人及枱之間的間隔最少要有1.5米。規模小的食肆都表示，放寬措施毫無作用，即使不限人數但因要滿足1.5米間隔，無法加枱，對生意無幫助，認為放寬措施只對面積較大的酒樓有幫助，要求政府提供更多資助予小型食肆度過時艱。

大埔一間茶餐廳店長朱先生表示，該店面積不足1000平方呎，原可放14張枱，惟「禁聚令」下只能放11張枱，生意大減50%，即使不再限制人數，店面也無法加枱，放寬座位限制只能幫助面積較大的酒樓及餐廳，對小型食肆「幫唔到」。

他稱食肆有40多員工，不少人已要放無薪假或減工時，東主堅持開24小時，但晚上只有數名客人，甚至無生意，經營十分困難，希望政府有好方法幫助食肆。

另一茶餐廳店長王太則表示，「禁聚令」下生意減少50%，因店面亦不足1000平方呎，原本可放16張枱，惟現時只能放10張枱，不限人數亦無法加枱。她指出，市民防疫意識加強，不願意與其他人搭枱坐，有時候一張枱只能坐1、2人，認為政府有關放寬毫無作用。