反修例案件堆積　周浩鼎批律政司檢控慢

去年6月爆發反修例連串激烈動突，至今仍未平息，期間逾7千人被補，但當中只有一成多被檢控。議員周浩鼎今(23日)在立法會審議新1份預算案時，指律政司作為檢控機關，一定要嚴肅處理違法事件，惟不少有關去年反修例示威的案件仍未完成檢控。他指律政司需要增撥更多的人手及調整工作，盡快審理案件，才對違法行為有阻嚇性。

周又稱，律政司需要檢視內部檢控人員的操守。他指早前有律政司檢控人員出版書藉教青少年逃避法律責任，他批評律政司一方面大談法治，另一方面卻有內部人員出書宣揚違法達義，希望律政司可盡快解釋會怎樣處分相關人員。

另外，議員陸頌雄指議員當然可以投反對票，但不是反對所有議案，他指泛民議員提出的要求不符現實，形容猶如政治核武，會炸死全港市民。他又指泛民議員針對預算案中的警察開支，惟陸認為要是沒有暴徒生事，警察亦不需要忙於執法。面對黑暴，陸稱警隊有增加資源嘅必要，而香港警隊在國際一些調查上的可靠指數名列前茅，值得市民支持。

在全民派發1萬港元方面，陸指政府應設立派錢的統一機制，以後派錢時市民不用重新登記。他又認為香港現時的失業情況應遠超於政府公布的4.5%失業率，香港應考慮再度發展工業，他舉例有公司用手機應用程式為客戶設計衣服，生意不錯，認為可以參考，而再工業化可以扭轉貧富懸殊，增加就業機會，更可以重振創業精神，又批評政府對初創企業有太多限制。

陸又稱疫情好比世界大戰，待疫情結束後全球經濟及權力可能出現大洗牌情況，他認為香港可重新思考合作夥伴及發展新出路。