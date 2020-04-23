政Whats噏：馮浩賢經深圳返港　宅在家隔離14日

自稱「武漢站站長」嘅香港駐武漢辦主任馮浩賢（Vincent）今日（23日）凌晨近兩點喺Facebook出貼，宣布佢終於經深圳返港，依家要隔離14日。雖則Vincent講到內地防控工作好認真，但始終新冠肺炎病毒咁蠱惑，又假陰性、又有病例係過咗14日先驗到確診咁，真係保你大，乖乖宅在家中隔離，唔好染疫呀！

話說Vincent自1月尾武漢爆發新冠肺炎疫情以來，一直留守當地協助滯留武漢港人返港，之前仲講到「除非倒下」否則都唔返港，聽落好高情操咁。之不過，人始終都係要返屋企，直到今日佢再出貼話已經返到香港，上載咗張戴住電子手環嘅相，話喺屋企睇電視劇添！

佢仲分享返港過程係「過五關斬六將」，話由於依家未開通返武漢直航香港嘅航班，所以佢要先飛深圳，再轉車入境香港。佢仲話中間過程繁多，由進入武漢機場開始，每一個位都有查問，之後去到深圳檢疫都攪咗一輪先肯放將佢放行，令佢覺得內地防控工作認真咁話。咁艱難先返到香港，睇嚟佢都係歸心似箭嘞！

佢依家就要「奉令」在家隔離14日，雖然太太幫佢返屋企打點好一切，但佢都有呻活動空間減少咗，做運動要想辦法。