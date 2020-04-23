扮銀行職員誘低息貸款呃6人　警破詐騙集團拘1男

警方近日接獲市民報案，得悉本月2日開始有詐騙集團假扮銀行職員，以傳銷電話方式致電受害人，聲稱可提供低息貸款進行投資活動。當受害人表示有興趣，集團成員便會要求對方準備身份證明文件，入息及住址證明及金錢等，並約定到旺角朗豪坊商場15樓一個辦公室會面。

期間，集團會要求受害人簽署開戶文件及協議書等，藉詞用作創立投資戶口，同時要求受害人以支票或轉帳形式交出數萬至10萬港元作開戶用途。集團成員得手後便去如黃鶴，受害人事後向銀行機構查詢，始得知受騙，相信案中至少涉及3男3女受害人(30歲至75歲)，損失金額約23萬港元。

旺角警區重案組高級督察李祈晉表示，其中一名受害人機警性高，自行向銀行查詢，獲知無相關低息貸款提供後向警方舉報，旺角警區人員立即展開埋伏行動，今日(23日)下午時分，趁騙徒約見該名受害人交收支票時，在上址辦公室樓層的電梯大堂以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名29歲本地男子，並在他身上背嚢搜出一些開戶文件及公司印章等。

李續指，涉事辦公室是4月8日開始租用的短租單位，騙徒會假借「開單」爭取營業額等說法博取同情，哄騙受害人貸款後相約見面。他們出示的協議書大多印有「百利匯有限公司」，以及英文名「Fxprimus」，並強調開戶的金錢均屬客戶擁有，爭取苦主信任。被捕男子相信是負責接待受害人及簽收文件，案件仍在調查中，不排除之後有更多人被捕。案件交由旺角警區重案組跟進。

警方呼籲，市民如接獲來歷不明的電話，聲稱是銀行職員及可提供低息貸款，務必向銀行機構查證，以免墮入騙徒陷阱。另外，市民如登上相關辦公室，可發現裝修比較簡陋，例如無招牌或只有小量桌椅，如遇相關情況，應多加警惕。