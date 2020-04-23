餐飲業4人一枱等禁聚令　當局巡查6萬次提44宗檢控

為減低新冠肺炎社區傳播風險，港府早前實施「禁聚令」等一系列防疫新規例，截至今日(23日)凌晨，食環署、衞生署、警方及民政事務總署等執法部門，共對餐飲業務處所巡查61,346次，作出約共2654次提示，並提出44宗檢控。檢控個案包括10宗涉及酒吧及酒館違規營業，已有2宗個案的負責人分別被法庭判處監禁一星期及兩個月。另外34宗涉及未有為進入餐飲處所的顧客量度體溫、餐桌之間距離或間隔未符合規定等。

至於受限制營業及運作模式的表列處所方面，執法人員共進行了8165次巡查，發現業界大致守法守規，因此只作出約共59次屬勸喻性質提示，並就1宗遊戲機中心違規營業作出檢控。

對於「禁聚令」執行情況，截至今日凌晨警方共處理3577宗違反相關指示的報告，作出555次口頭勸喻，發出232張定額罰款告票並提出14宗檢控。其他部門方面，衞生署、食環署、康文署、房屋署及漁護署亦分別處理其負責範圍內的公眾地方，合共巡查42,651次，作出約共6233次口頭勸喻。