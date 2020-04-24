探射燈：提升防災意識　逃生包隨時候命

除新冠肺炎一役外，港人近年經歷多宗天災人禍，如超強颱風「天鴿」和「山竹」的洗禮、反修例運動浪潮、大型車禍等。有專家認為，市民日常可從多方面學習防災知識，常備小工具和逃生包，以應對突如其來的緊急情況。

香港求生組織成員阿祈指，香港的天災雖比鄰近的台灣和日本為少，但日常亦有機會遇上不同程度的意外，小至停電、困𨋢，大至交通意外、火警、山泥傾瀉等，提升防災意識是重要一環。他提醒，初到陌生環境謹記先留意逃生出口、滅火器的位置和用法，平常多裝備自己，學習急救知識和生活技能，一旦發生意外時可以救人自救。

香港賽馬會災難防護應變教研中心總監羅信堂建議，可以準備俗稱「走佬袋」的「災難逃生包」，按日常個人需要，預先準備應急物品，放近大門的地方，當災難真的來臨時，便可以即時拿着逃生包離開。羅建議，使用多口袋式小背包，放備照明工具及備用電池、約72小時分量的食水及食物、個人及其他藥品、急救包、電話及哨子等便攜通訊器材、身份證、零錢、保暖用具及簡易雨衣、指南針及瑞士刀等求生用品。