探射燈：疫境憂食物供應　儲糧忌盲目搶購

聯合國世界糧食計劃署日前發表報告，警告新冠肺炎令經濟蕭條，世界因疫情處於饑荒大流行邊緣，預計2.65億人瀕臨餓死。香港亦一度引發「搶糧潮」，食米、乾糧、雞蛋等成為搶購目標，有市民一口氣買8至10包食米「囤貨」，超市不時出現米架清空的景象。有求生組織建議，儲糧應儲存食用期長及含豐富維生素及膳食纖維的食物，並以「循環式消耗」的方法補給，按生產日期作食用的先後次序。防災教育中心亦提醒，市民勿儲存過量食物，儲存不當恐孳生細菌，造成浪費。

「屋企有7、8包米，夠2個月食，麵就夠食1個半月，罐頭都有3星期分量。」吳先生日前推着超市手推車，穿梭於街市和各大超市之間，面前已是他當日購入的第3車食品。由於擔心本港食物供應不穩，他坦言每次外出均大手購入乾糧儲備，只有蔬菜和肉類堅持每日新鮮購買。戴着N95口罩的他直言疫情大大改變其日常生活，近月一家4口單是購買口罩就花近1萬港元，另每日消耗2支約200毫升的酒精噴霧，以徹底消毒衣物和商品包裝，坦言疫情下感到精神繃緊，「真係好擔心，啲病毒隱形，唔知會喺邊度惹到再傳染畀屋企人。」

全球疫情令工商業停擺，物流運輸延誤，加上多地民眾爆發搶糧潮，政府亦會增加儲糧，令本港糧食供應不穩。東網對比去年及今年首2個月多類糧食的整體進口量，當中魚（包括活魚、新鮮及冰鮮魚）下跌近17%，水果下跌10%，蔬菜亦下跌近4%。

不少港人早前搶糧儲存，惟香港求生組織成員阿聰指，部分人臨時臨急到超市盲目搶購，可能購入過量不合適的食物，反造成浪費。他解釋，儲糧與囤積不同，應有計劃地因應實際需要購入足夠分量，數量視乎3個因素：儲備、消耗率和補給的難易程度。例如4人家庭的消耗率比單身人士高，儲備數量自然較多；但若該食品供應穩定、補給點多，儲備量又可以相應減少。他建議儲糧後用「循環式消耗」，以白米為例，食1包便買1包補給，以維持食物有一定存量，並可按生產日期作食用的先後次序，而此理論亦應用於口罩等防疫用品。

該組織另一名成員Kevin則建議選購真空包裝、沒有漏氣的白米，保存期更長，亦可考慮維生素含量更高、膳食纖維更豐富的小黃米、燕麥米；麵食方面，意粉、上海麵比公仔麵、杯麵等更「慳位」。至於蔬菜，瓜果類比葉菜類更耐放，也可以用醃料自製漬物，如醃蘿蔔、醃菜頭等。除急凍肉類，罐頭、鹹魚、皮蛋等加工食物雖然鈉含量高，但保存期長，毋須冷藏，也是適合存貨的食品。

香港賽馬會災難防護應變教研中心總監羅信堂指，市民宜選購密封包裝、食用期長、沒有特定儲存要求的食物，以牛奶為例，可選擇紙包牛奶取代新鮮牛奶，而罐頭亦符合防疫的儲糧原則。他又提醒，食物儲存不當容易腐爛，十分浪費，「食物唔好放喺溫度高、潮濕嘅地方，低溫環境先可以減少細菌孳生。」他認為，市民要視乎實際需要購買食物，並注意食用日期，切勿盲目搶購食糧。