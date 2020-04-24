東方日報A1：高鐵停運全民無限填氹　四個月近兩億

廣深港高鐵香港段停運已近三個月，即使五月中回復正常運作，港府或需補貼港鐵一億六千多萬元至兩億元「填氹」！高鐵通車一年半，去年反修例風波期間客量大跌，加上由一月底起受疫情影響而封關，高鐵日均客流由首年的五萬人次，銳減至次年首七個月的約二萬人次，即使下月能恢復通車，客量亦要日日「爆數」，至平均九萬五千人次，方能確保毋須政府補貼營運。政府承認，高鐵營運協議中未有加入疫情下停運的免責條款，議員炮轟政府「漏招」，促政府與港鐵商討壓低「填氹」金額。

政府除在高鐵客量不足需補貼給港鐵外，港鐵出事要賠款，政府亦會被拖落水。沙中線紅磡站工程為例，港鐵已額外用廿億元加固工程「補鑊」，如不能向總承建商禮頓追討，政府作為港鐵最大股東，亦需「填氹」。

高鐵香港段於二○一八年九月廿三日通車，當時政府估算日均客流約為八萬人次，但實際絕少達標。根據相關《服務經營權補充協議》，高鐵客量高於預期水平的百分之十五時，多賺的利潤港鐵可佔三成，其餘七成歸九鐵所有，而九鐵亦由政府全資擁有，變相錢入庫房；相反若客量少於預期水平的百分之十五時，九鐵需承擔七成虧損，餘下三成由港鐵承擔。但政府和港鐵一直以商業機密為由，拒絕公布相關客量預期水平為多少。

隨着一月底高鐵封關全面停運，高鐵於二月份至四月份「零客量」，即高鐵通車次年首七個月的日均客量僅二萬零五百六十六人次。假如本年度高鐵客量要追回上年度日均五萬人次的水平，從而確保不需補貼港鐵在高鐵本年度營運，即使下月起能恢復通車，亦需在未來短短五個月內追回逾一千四百萬人次的客量，平均每日需要有九萬五千多人次的高鐵乘客，絕非易事。

客量「插水」，令人擔心政府本年度需撥出「天文數字」來補貼高鐵營運。根據港鐵前主席馬時亨當年就一地兩檢爭議所發表的言論，說高鐵若建成後因為一地兩檢法例未立法而不能通車載客，高鐵項目每月仍有巨額的營運開支需支付，估算每月達八千萬元。由於高鐵今年二至四月份停運，沒有票務收入，假如相關營運開支仍維持於之前估算水平，即高鐵於三個月內共「虧損」了二億四千萬元，當中七成若由九鐵承擔，政府可能需補貼一億六千八百萬元，停開至下月中，補貼就增加至近兩億元，停運愈久補貼金額愈高。

運輸及房屋局回覆，九鐵與港鐵簽訂的《服務經營權補充協議》中，並沒有有關不可抗力或因傳染病疫情而令高鐵需要暫停服務的條款，亦沒有因應疫情調整「補貼機制」的條款，但一如一般商業協議，如果九鐵及港鐵同意，可因應實際情況修訂相關條款。

港鐵表示，高鐵香港西九龍站自一月三十日起因疫情關閉，高鐵停運，港鐵會留意有關安排對高鐵整體乘客量的影響，並待疫情過後詳細審視有關情況。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌表示，高鐵的營運協議中竟然沒有加入免責條款，令政府需為封關而補貼高鐵營運，明顯是政府「漏招」，估計今年政府要為高鐵客量不足而需大幅「填氹」，但「天災人禍」下，九鐵應與港鐵商討如何修訂協議條款，既堵塞漏洞亦要壓低補貼金額。

議員田北辰則認為，補貼機制是針對港鐵在營運高鐵期間因為客量不足所承擔的虧損，但封關下港鐵沒有提供高鐵服務予市民，即使有「燈油火蠟」等開支，亦不應由政府補貼。

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