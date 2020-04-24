年邁夫婦大窩口邨　疑因病厭世墮樓雙亡

葵涌大窩口邨夫婦墮樓喪命！案發於昨日(23日)晚上9時59分，一對男女由富強樓高處墮下，昏迷倒臥大廈對開，兩人相距位置約2米多，保安員聞巨響發現報案。救護員接報趕至，證實2人已經死亡，警員用帳篷遮蓋遺體，封鎖現場及登樓調查。稍後，死者的數名男女親友到場了解事件，其中一名男親友認屍時眼泛淚光，眾人獲悉噩耗後均神情哀傷。

警方經調查後證實，死者為一對82歲及78歲夫婦，2人同居於大廈一單位；夫婦關係良好，育有2名子女，均已搬離上址。警員發現單位廚房窗打開，地上遺下一張椅子，相信2人由廚房墮樓，惟單位內未有遺書。警方正循協定自殺方向調查。稍後，仵工將遺體舁送殮房，死因有待剖屍確定。

消息指，夫婦2人均有病患，女死者生前疑受腰痛問題困擾。

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