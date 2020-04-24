高鐵香港段醜聞多　延誤超支造價屢升

廣深港高鐵香港段醜聞多多，延誤又超支。高鐵香港段早於○九年十月獲行政會議拍板興建，最終在二○一八年九月才通車。過程中問題多不勝數，屢次工程延誤，例如二○一四年因黑雨浸壞隧道鑽挖機、同年西九龍站因地底遇花崗岩石層致工程受阻等等。高鐵香港段工程原本造價為六百五十億元，卻遭港鐵兩度修訂至約七百一十五億元及八百五十三億元。後來港府與港鐵達成協議，將工程造價「封頂」為八百四十四億二千萬元，若再超支則由港鐵承擔。最終立法會財委會於一六年批出追加撥款，惟港府如今仍未向港鐵追回該一百九十四億元的超支款項。

原定一五年竣工兼通車的高鐵香港段工程，在一四年爆出延誤醜聞，當年三月底遇黑雨，洪水湧入工地管道，浸壞隧道鑽挖機「樊梨花」，宣布工程最少延誤九個月，首次承認高鐵不能在一五年完工。同年港鐵聲稱西九龍站因地底遇堅硬花崗岩石層令工程進度受阻，工地附近的漾日居停車場更出現大大小小約二百多道裂紋，疑為移除堅硬岩石而施行的爆破工程引致。其後南昌站又爆出須移除已打下的逾二百支樁柱等，港鐵當時未有即時匯報，令通車期因而再押後，其造價亦攀升。

運輸及房屋局上月初以書面回應立法會提問，揭出高鐵香港段部分，截至去年底，港鐵共接到承建商一千一百七十六宗具有理據的申索，申索總金額為二百九十一億元，港鐵當時已解決其中六百卅十五宗申索，並發放近一百零九億元。