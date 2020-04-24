高鐵虧蝕　政府須補貼港鐵

九鐵和地鐵於二○○七年底合併為港鐵，可謂壟斷本港鐵路客運市場。兩鐵合併後，日常的實際鐵路運作由港鐵負責，由政府全資擁有的九鐵，其角色由鐵路營運機構轉變為「收租佬」，每年憑其持有的東鐵、西鐵、屯馬線一期，以及高鐵香港段，「坐收」港鐵上繳的巨額經營費。

高鐵香港段項目由政府出資並委託港鐵負責興建，工程完成後，高鐵的列車、車站及相關設施均屬政府擁有，但由於本港的鐵路服務並非由政府或公營部門營運，因此政府早年宣布將營運高鐵所需土地及相關權益權利撥予九鐵，當中包括西九龍總站、隧道、石崗緊急救援站、列車停放處、通風樓和緊急救援出入口等，年期為五十年。

再由九鐵按照其與港鐵於兩鐵合併時簽訂的《服務經營權補充協議》，將營運高鐵的服務經營權授予港鐵。期間，高鐵經常開支由港鐵負責，九鐵可向港鐵收取服務經營費，而政府作為九鐵的唯一股東，亦可於九鐵派息時間接得益。

政府會向九鐵每年收取地租，金額相當於營運高鐵所需土地的應課差餉百分之三，同時又會向九鐵收取一千元的象徵式地價。除土地外，港府亦會將高鐵列車、路軌維修車及鐵路機車等動產租予九鐵，並收取象徵式代價。

基於上述安排，港鐵於營運高鐵獲利時，其分享予九鐵的利潤會變相進入政府庫房；相反當港鐵營運高鐵錄得虧損時，九鐵按營運協議需承擔部分虧損，亦令政府需變相補貼高鐵營運。