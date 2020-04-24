你要知：潮濕天氣衣物晾極唔乾？　必學乾衣大法

夏日到來每日都可能身水身汗，換衫洗衫更頻繁，不過有些日子天氣特別潮濕，衣物難乾，一大堆衣物洗完不乾困擾不少人。坊間有不少潮濕天氣加速乾衣方法，這些方法又是否有效呢？

中文大學物理系高級講師湯兆昇博士解釋，衣物清洗後會有很多水分存留，這些水分會通過蒸發的過程，變成水蒸氣並進入空氣中。不過空氣能夠吸收的水蒸氣有限，當衣物周圍的水蒸氣飽和，其餘水分就會停留衣物中，直到空氣對流將濕氣帶走，新鮮空氣才能將衣物上的水蒸氣再帶走。因此當天氣濕度很高，空氣吸收很少水蒸氣便會飽和，導致衣物很難乾。

坊間有人利用S形掛衫方法晾衣物，這種方法其實不及攤平衣服。「波浪始終彎曲後中間有體積，四邊被包圍難以令空氣對流」，反而平坦地晾掛衣物，風吹過就輕易將表面水蒸氣帶走。而波浪式掛衣物唯一好處，就是當家居的晾衫空間不足時，為避免衣物重疊晾掛，才會用到S形掛衫方式。至於在衣物下方鋪報紙「吸濕」，博士對此有保留，「可能這個經驗上是可行的，不過我看不到背後的道理或者有實質證據證明有效」。

那麼有冇簡單方法可以加快「乾衣」？晾衫時可以留意風向，將衣物之間的罅隙，向着風吹過來的方向，當風於兩件衣物間經過，更容易將兩件衣物中間的濕氣帶走。而兩件長度差不多的衣物切忌放得太貼近，因為衣物間的空氣會被「夾住」，空氣對流會很差，周圍的空氣很難帶走衣物的濕氣。博士建議將一件衣物較長一件較短以梅花間竹晾掛，大件衣物就有較大面積暴露於空氣中，衣物下方比較容易乾，比起將兩件衣物大面積重疊好。