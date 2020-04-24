畢業生以財困為由延遲還款　學資處接643宗申請升14%

學資處收到643宗以經濟困難為由的延期還款申請，較去年同期上升約14%。

本港經濟下滑，失業率節節上升，年輕畢業生償還學債難上加難。學生資助處資料顯示，2019/20學年至1月31日，該處在不同的貸款計劃下，共收到643宗以經濟困難為由而提出的延期還款申請，較去年同期上升約14%，累積過萬宗拖欠還款個案，涉及金額逾1.5億港元，為5年內首次回升。

學資處指，學生貸款人如因經濟困難、患重病或繼續修讀全日制課程而有還款困難，可向學資處申請延期還款。2019/20學年至1月31日，不同貸款計劃共收到643宗以經濟困難為由提出的延期還款申請，當中包括失業。數字比去年同期的565宗上升14%。

學資處指，連續拖欠償還6個月或以上分期還款的個案，會被視為拖欠還款個案，2019/20學年截至1月31日共10,752宗，涉款高達約1.5億港元，高於上學年全年累計的10282宗，涉及金額為1.49億港元。

已償還貸款比率方面，本學年僅得88.42%，低於上學年的96.87%。5個大專學生貸款計劃中，「擴展的免入息審查貸款計劃」涉及的拖欠金額最多，今個學年暫時被拖欠6353萬港元，涉及5008個案，償還貸款比率同樣最低，只有84%。