Dr.東：垃圾食品令男性精子少25%　專家籲小心滅絕災難

近年不少國家及地區都出現少子化及人口老化現象，日本、新加坡等地紛出招鼓勵生育，美國哈佛大學早前發表的一項研究發現，有不良飲食習慣的男性精子數量相對較少，如愛吃垃圾食品的年輕男性精子數量比健康飲食一族少約25%。研究人員引述近年西方醫學界的研究指，無論在歐洲、美國、澳洲或新西蘭，男性精子數量在過去40年間下降了近一半，專家警告，人類必須小心「精子滅絕災難」！

美國哈佛大學陳曾熙公共衞生學院早前在《美國醫學會雜誌》旗下刊物發表研究報告，團隊以近3000名、平均年齡僅19歲的丹麥男子作研究對象，當地男性在18歲後必須服兵役，入伍之前他們要接受體檢，當中包括精液檢測。2017年至2019年間，研究人員收集了參加者的血液和精液樣本，參與者並需填寫最常食用物品的問卷。

結果發現，參與者同一精液分量的精子中位數為1.4億個，嚴格遵循健康飲食的男性群組精子數量最高，平均值為1.67億個；其次為素食者，平均值亦達1.5億個；至於經常攝取高熱量高鹽高糖食物的男性群組，例如常吃薄餅、炸薯條及飲汽水等，其精子數量平均值只有1.2億個。據世界衞生組織的標準，男性精子正常數量應介乎4000萬至3億個，而低於2000萬則被界定為可能影響生育能力。

有關研究發現，遵循西方飲食的男性雖有較高的睪酮水平，但他們的精子產生激素卻比例失衡。研究人員估計西方飲食或會降低人體下丘腦的活動，而下丘腦是腦內負責釋放激素的區域，因而影響精子的產生。

對於哈佛大學的是項研究，英國學者認為符合科學界近年來的發現，即男性若多吃肉類或加工食品，比起多吃蔬菜水果的男性精子質量較差。

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