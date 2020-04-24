文憑試首科開考　考生提早2小時到場帶多個口罩替換

中學文憑試因應新冠肺炎疫情押後，今日正式(24日)開考，首科為視覺藝術科，逾3300名考生於疫情下趕赴試場應考。科目的開考時間為早上8時半，與往年相比，今年的考場較早開放，有考生更早在約6時已到達考場外等候。考生入場後，須先量體溫、以酒精搓手液消毒雙手、檢查准考證，並遞交健康申報表，未見有考生「衝閘」應考。

位於港島半山的聖若瑟中學，在約7時半開門讓學生進入學校。有考生表示考期一再延遲令心情更加緊張，加上疫情問題令老師無法與他們作「最後衝刺」，壓力甚大。而在油麻地的名校真光女書院，亦有數十名考生帶備畫板及作畫工具，提早於校門外排隊等候。

到聖若瑟中學應考的何同學今早約7時半到達校門，她坦言在家已探過3次熱，認為考試延期難免會影響心情，亦批評政府延遲考期的做法是「唔到臨頭都唔公布」。問及對考試有沒有信心，她笑言：「有嘅，無都要有啦。」她又指希望入讀新聞系。同行的父親則表示，看到女兒近期非常努力，「日以繼夜夜以繼日咁準備」，今日自己亦特意請假半日，6時半便起床與女兒一同準備，幫助女兒運送考材。

居於海怡半島但需到真光女書院應考的姚同學指，因須跨區應考而特意提早出門，花費近45分鐘乘港鐵抵達試場。她指，心情頗為緊張，既擔心考試成績又擔心不慎染疫，將加強防疫措施，例如準備數個額外口罩，以防被顏料或水濺濕而可替換。

聖若瑟中學校長程景坡表示，今日在校應考視藝科的大約有31名考生，學校準備了禮堂及特別室，因每人皆有兩張桌子，因此同學之間必定會有1.8米的距離，而學校亦因應疫情增加清潔洗手間的次數，若在考試與考試之間有時間，亦會再次消毒考場，校方亦在廁所畫好標誌，令排隊等待洗手間的同學有適當社交距離，又認為今年的考生挑戰特別大。