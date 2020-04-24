疫情未受控禁聚令不能放鬆　陳肇始拒認政府防疫應變慢

香港疫情近期有緩和迹象。食物及衞生局局長陳肇始接受電台專訪時表示，政府實行禁聚令及停業令等措施以來，市民大致合作，明白公眾「忍得好辛苦」，但疫情未受控，而海外亦持續有爆發，認為政府在策略上要「有收有放」，不能因確診個案有回落，便立即把現有限制社交距離的措施完全放鬆，否則是「唔夠穩陣」，並指出疫情未必在短時間內受控，呼籲社會要接受目前的新常態。

對於外界批評政府今次應對疫情太慢，她表示抗疫表現應由市民評分，認為政府在應變上並非「慢了」，而是「慢了告知他人政府已進行的工作」，但承認在傳訊工作上未必做得很好，沒有將全盤計劃向公眾交代，認同有改善空間。

陳指出，今次疫情同時對醫療體系帶來轉機，相信在兩個十年醫院計劃下，有空間在不同醫院增設隔離病房，她稱已要求醫院管理局研究在新建醫院加設更多隔離設施，或增建多一、兩座類似瑪嘉烈醫院傳染病中心的大樓。

醫管局表示，會在未來兩個十年醫院計劃中，檢視現有的隔離設施，並按需要作出相應的規劃安排，而在重建瑪嘉烈醫院計劃中，也會參考世界各地醫院傳染病設施的最新設計，研究進一步優化現時傳染病中心的設施及運作模式。