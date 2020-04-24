五一遊行有播疫風險　何栢良:不宜大量人群聚集

五一假期將至，有勞工團體聲言欲上街請願，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港正值抗疫關鍵時間，不宜有大量人群聚集，他對該建議有保留，擔心活動有播疫風險。他又指，外國有研究發現檢測人士中有一半屬無病徵感染者，香港的發現率卻只有20%，擔心檢測工作或有「漏招」，呼籲市民防疫不能放鬆。

何栢良在一個電台節目中指出，有勞工團體雖建議參加五一遊行者可戴口罩、保持遊行者距離，但外國有研究發現，外科口罩阻隔飛沫的成效並非100%，擔心參加類似活動的人要大聲說話、唱歌等，認為即使戴口罩，也無法防止飛沫及病毒傳播。

此外，他更擔心無病徵感染者存在「漏招」情況，何栢良引述冰島早前一個大型檢測，發現一半人士是有病徵感染者，一半沒有病徵；國家衞健委早前公布的內地一組檢測數據，亦發現2200名檢測者中，有60%沒有病徵。然而，香港自上月增加檢測後，只發現20%檢測者屬無病徵者，可見本港或有不少無病徵者沒被發現，市民必須做好防疫措施，直至28日錄得本地零感染，才可逐步放寬防疫限制措施。