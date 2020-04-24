財會審天文台申撥1.38億元　換風暴雷達購新電腦系統

立法會財務委員會今早(24日)召開會議，討論兩項予天文台的撥款，用於更換大帽山的風暴探測天氣雷達，以及購置高性能電腦系統，分別涉款4800萬港元和9000萬港元。截至會議結束前，仍未通過相關撥款。

議員周浩鼎指，現有的雷達系統已使用20年，但新雷達需要於2022年才正式運作，關注在新雷達系統使用前，現有的雷達系統能否繼續運作。議員邵家輝則關注撥款的定價，包括如何定義撥款，以及項目的招標程序。

而議員莫乃光關注新舊系統的銜接，包括當局未來會如何處理舊系統，會否將舊系統送往學校使用。

商務及經濟發展局副秘書長潘偉榮回應指，雷達系統有服務使用年期，而且生產商會在隔一段時間後停止生產零件，但未有就更換年期方面設標準，須視乎是否能購買零件、天文台的零件儲存量而決定，而在新雷達系統投入運作前，現有雷達系統仍可運作。

天文台助理台長劉心怡則表示，天文台有部分設施在超強颱風「山竹」吹襲後受損，會由建築署協助維修，亦會在智慧燈柱上加裝氣象儀器監測情況，相關數據會送到電腦系統中。她又指，屆時會留下舊雷達系統作科研用途，直至系統不能使用為止。

另外，會議在開始時，通過保留民政事務局一個首長級丙級政務官編外職位，以繼續掌管民政事務局康樂及體育科轄下的康樂及體育部，監督新公共體育設施的供應情況、推行政府的體育政策、以及監督戴麟趾爵士康樂基金的管理工作。