選巿區酒店作檢測中心捱批　陳肇始：覓酒店有困難

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布禁聚令及停業令，並實施多項檢疫安排，冀減少人群聚集增加感染風險。立法會衞生事務委員會今(24日)早召開會議商討相關措施，多名議員關注為何租用位於市中心的酒店作臨時檢測中心，食物及衞生局局長陳肇始回應指，局方在找酒店上有困難，且要考慮到要盡快去做，故租用九龍城的富豪東方酒店，強調局方努力覓酒店。她又提及，內地抵港人士的14日檢疫安排會持續至5月7日，即五一黃金周期間仍會維持相關措施。

議員莫乃光質疑，為何不徵用較接近東涌的酒店，或迪士尼酒店，而是選擇位於市中心的富豪東方酒店。陳肇始解釋，覓酒店作臨時檢測中心要考慮時間性，故找到酒店可處理便立刻去做；她又說，局方在找酒店上有困難，不是所有酒店均願意。食物及衞生局副秘書長(衞生)陳偉基則解釋，局方是租用酒店，該局暫時未有權力徵用酒店。

議員陳志全表示，禁聚令及停業令在執法上出現問題，執法人員執法標準不一，存在濫權或對法例認識不足。陳肇始指，兩條規例均有不同指示，餐飲業規例主要是食環署執法，其他則是不同執法人員一同去執法。陳偉基表示，已向多個執法部門發出指引，要求按指引執法。

議員郭家麒亦指如執法人員標準不一，會影響市民對條例的信心。他又質疑，為何不在所有口岸驗深喉唾液，以及為何在市中心覓酒店，並狠批「今日(抗疫)的成功不是因為你，是因為香港人受過沙士的痛苦。」陳肇始回應指，檢測措施是風險為本，局方會按測試能力進行檢視及擴大測試。

另外，議員張超雄關注，五一黃金周後，由內地抵港人士須接受14日檢疫的安排會否延續。陳肇始表示，政府對長假期有人群聚集感憂慮，強調內地抵港人士的14日檢疫安排會持續至5月7日，政府會密切檢視情況。

議員李國麟表示，本港疫情轉好，但公立醫院情況沒有好轉，有7成同事表示保護裝備不足，有聯網要重用物資，並指同事的情緒差，認為醫管局要改善。醫管局質素及安全總監鍾建禮表示，局方亦關心相關問題，明白同事的憂慮，並指局方有心理學家及社工照顧醫護人員的情緒需要。