男導遊認連儂牆斬傷3人　法庭下午判刑

將軍澳一條「連儂牆」的行人隧道於去年8月20日凌晨發生斬人案造成3人傷，涉案中年男導遊承認3項傷人罪。案件今(24日)在區院再訊，被告洪震透過其代表律師在庭上向3名傷者、傷者的親友及廣大香港市民致歉，並表示不期望得到原諒，但希望傷者盡快康復及回復正常生活。法官需時量刑，押後至今午3時半宣讀判刑結果。

辯方律師庭上再次強調，被告有深切悔意，雖然他在犯案後逃到內地，但已即日回港自首，他向警方進行錄影會面期間，已表示感到懊悔及希望傷者早日康復。據被告的朋友、家人及同事在求情信中所述，他們都認為被告已深刻反省，願意接受法律制裁。

律師強調本案情況特殊，去年爆發的修例風波乃是「香港歷史上無見過嘅動盪」，指被告在動亂下被切斷收入來源飽受壓力:「如果唔係香港有個咁特別嘅運動，呢個不幸事件唔會發生」。辯方指被告並非有暴力傾向的人，犯案與其性格不符，他承諾不會再犯。

辯方要求被告除了認罪所得的1/3刑期扣減，還要求法庭就他主動自首額外給予減刑；但法官指出，被告與母親聯絡後，得知有警員上門找他才決定自首，反問「係咪唔知警察搵佢，就唔返香港？」。