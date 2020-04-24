壹傳媒涉違反地契　工業邨用地為黎智英次子餐廳提供公司秘書服務

壹傳媒黎智英負面新聞纏身，近日又被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉嫌違反違反地契條款。翻查紀錄，該公司的董事正是黎智英和壹傳媒執行董事周達權，公司為黎智英次子黎耀恩經營的至少九間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。

據管理工業邨的香港科技園公司一貫規定，所有工業邨內的廠戶均不可「擅自分租」他人。翻查公司註冊紀錄，涉事的「力高顧問有限公司」早前以「香港新界將軍澳將軍澳工業邨駿盈街八號一樓」作為註冊地址，即壹傳媒大樓所在地。惟該公司被踢爆後急急「搬竇」，於3月23日將註冊地址改為灣仔一幢商廈。東網正向科技園公司了解壹傳媒是否有涉及違反地契問題。

壹傳媒6年摺9報刊後，近日傳出裁員、凍薪消息，台港業務危危乎。黎智英近日更出片自爆網上訂閱量「插水」，公然撲水，乞求訂閱續命，可見網上業務已岌岌可危。