壹傳媒涉違契開公司　政界促徹查有否漏稅瞞稅

黎智英(右)被踢爆開公司為其子黎耀恩(左)經營的食肆及公司提供「公司秘書」服務。

壹傳媒黎智英被踢爆在將軍澳工業邨總部經營一間「力高顧問有限公司」，為其他公司提供「公司秘書」服務，據了解，該公司正為其子黎耀恩經營的至少9間食肆及公司提供公司秘書服務，包括早前被爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。時事評論員陳雲生認為此舉不但涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，更令人懷疑當中是否有公司牽涉漏稅、瞞稅等問題，促相關部門盡快介入調查。

陳雲生指事件相當嚴重及離譜，該公司明顯違反地契條款，直言：「壹傳媒都喺將軍澳工業邨有一段唔短嘅時間，地政總署無理由咁多年，都發現唔到有問題！」他促請地政總署及公司註冊處要介入跟進。

此外，稅務局亦應介入調查，了解該公司租金資料有否顯示在報稅上。而壹傳媒作為一間上市公司，倘若有人暗中「補貼」其他公司，或有股東對事件不知情，蒙受損失而不自知，故廉政公署亦應展開調查。

陳續指，事件反映出上市公司運作及監管「亂龍」，相關部門必須全盤檢視壹傳媒的財政狀況，以查找當中是否有「補貼」情況，亦應查清黎耀恩食肆及公司的收入及支出，以確定當中是否牽涉漏稅、瞞稅等問題。

據了解，「公司秘書」通常提供一定的公司秘書文件服務，如準備周年大會文件、準備及呈報公司周年申報表等。雖然，公司秘書服務不一定必須由專業公司秘書提供，但根據香港公司條例，上述的公司秘書文件必需提交。