要求陳淑莊下台大聯盟收死亡恐嚇　今到深水埗警署報案

身為大律師的公民黨議員陳淑莊，涉嫌違反禁聚令，惹來社會關注。有政黨因而成立「要求陳淑莊下台大聯盟」，收集超過10萬市民聯署要求陳下台，聯盟成員表示近日受到不同程度滋擾，甚至死亡恐嚇，因此今早(24日)到深水埗警署報案。

「要求陳淑莊下台大聯盟」3人包括召集人李梓敬、成員林宇星及莫嘉傑，早上11時到達深水埗警署。李表示陳淑莊早前於酒吧與40人聚會，涉違禁聚令，事後卻辯稱開會，但酒吧東主卻稱當晚乃舉行股東大會，與陳說法有出入，令市民覺得有講大話之嫌，因此成立「要求陳淑莊下台大聯盟」，提出五大訴求，到現時已有接近12萬名市民聯署支持。他稱，相信行動令一些有心包庇陳淑莊的人士感到不滿，因而向大聯盟成員作出滋擾行為。

李指，昨日(23日)早上，其又一村地區辦事處收到一封死亡恐嚇信，內有兩張紙包括一張大聯盟早前發出的公開聯署信，另一張紙則帶有粗言穢語寫上「XX李梓敬，召你老母集，立即停止再搞呢個垃圾聯盟，否則你就會俾(比)死更慘，手足拭目以待」，有感事態嚴重，決定今日到深水埗警署報案。

他又指有網民爆料當晚酒吧雖然半落閘，但其實仍可入內光顧，而且事發時酒吧內仍有其他顧客，似乎並非陳淑莊所指當時乃私人場所，希望警方盡快徹查。

聯盟並重申五大訴求，包括公開當晚酒吧閉路電視片段；公開當日出席人士名單並進行14日隔離；要求陳淑莊及當晚在席的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華公開道歉；要求有關人士主動自首；以及要求陳引咎辭職。