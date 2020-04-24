旅客挑選低健康風險地區旅遊　旅發局指港應重新審視定位

新冠肺炎疫情重創旅遊業，香港旅遊發展局今早(24日)舉行業界網上簡報會，分析預料旅遊業在疫情後將出現新常態，公共衞生安全將成爲旅客首要考慮，旅客傾向選擇短途旅程，長途旅客最快要到第4季起才開始外遊，亞裔客群將是首批訪港的旅客。

旅發局向業界舉行網上簡報會，有接近1500名來自旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪界別代表參與。旅發局主席彭耀佳會上分析指，預計在疫情過後，旅客的旅遊習慣將會改變，公共衞生安全將成爲旅客首要考慮，旅客傾向挑選低健康風險的旅遊目的地，健康主題概念的行程將會是新趨勢，本港應重新審視旅遊定位，短途市場及新市場會先以本土旅遊為主，外遊亦會緊接展開。

旅發局指內地客將較傾向挑選低健康風險的旅遊目的地。會議獎勵市場亦有所放緩，不少活動會延期或以網上形式舉行。短途市場及新巿場在疫情過後，會先以本土旅遊為主，外遊亦會緊接展開，但受經濟及假期等因素限制，將傾向選擇短途旅程。

至於長途市場方面，旅發局預料各國目前仍集中處理區內的疫情，估計需要較長時間恢復，預計最快旅客在第4季起開始外遊，當中亞裔客群將是首批訪港的旅客。

旅發局早前宣布撥4億港元支援業界進行宣傳，旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局將透過三階段計劃重振本港旅遊業，包括現階段的同心抗逆、在疫情減退後將由本地開始重建市民旅遊信心，以及將利用大型活動重建本港旅遊形象等，但具體推展時間，仍需視乎疫情發展而定。