團體免費為長期病患公院取藥再送上門　下月開展為期10周

新冠肺炎肆虐多時，公立醫院成為染疫高危地點，香港有近140萬名長期病患者，當中不少面臨「斷藥」，或到醫院配藥時不慎染疫的兩難局面。有醫藥團體將於下月5日起，推出「抗疫期間免費送藥到戶」服務，免費代病人到公院取藥，並由義務藥劑師提供藥物輔導服務，為期10周，料可惠及500至800人，未來亦將視乎疫情發展及服務需求量，再決定會否延長服務。

香港藥學服務基金總監蔣秀珠表示，團體曾於今年2月成立「社區臨時藥物補充計劃」，免費為病人補充短期藥物，至今約惠及逾200人。惟該計劃受設備所限，團體沒法運送需冷藏處理的藥物，「每3個(求助病人)先做到1個」。考慮到上述情況，該基金早前成功獲賽馬會慈善基金撥款，引入「冷鏈技術」及「物聯網」科技，確保藥物儲存於適當溫度，及實時跟進運送進度，以確保藥效不受影響。

她續指，除送藥到戶服務外，團體同時提供藥物輔導服務，由藥劑師透過視像或電話方式，加強病人用藥的安全性，並提高藥物依從性及療效。首階段的服務對象為病情穩定、居於香港的長期病患者，必須獲公院專科門診確認可免覆診取藥，已登記「醫健通」並允許藥劑師查看藥物紀錄，惟當中並不包括自費及危險藥物。蔣呼籲有需要的市民可致電基金查詢及作出申請，料最快可於下月4日起派送藥物。