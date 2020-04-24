涉騙證監會案　張震遠辯稱以為有注資卻遭彈票

張震遠辯稱當年以為內地商人確會投資，怎料對方的支票全不兌現。

前行政會議成員張震遠於2012至2013年出任香港商品交易所主席期間，涉嫌與時任財務總監蔡達英串謀詐騙證券及期貨事務監察委員案，張今日（24日）繼續自辯，指在2012年曾為商交所作多筆短期借貸，雖向人借錢並不容易，但都希望能籌到資金助商交所營運，強調會用盡辦法幫助商交所。

張指內地商人戴麟懿答應投資2億美元，又表示會分批注資到商交所，他當時相信戴是一名真正投資者，並有將情況告知證監會。但商交所收到的注資支票，最終卻全部彈票。

張續指就符合財政要求一事一直與證監會保持溝通，證監會亦對商交所的情況表示理解及寬容，多次給予商交所時間寬限，故他當時相信證監會是不會因他們未能在限期前符合財政要求而收回許可。

就着遞交予證監會的財務報告，張震遠表示主要由時任財務總監蔡達英負責。他坦言不希望有人覺得他倚仗行會成員的身份而不遵守證監會的規定，故指示蔡要準時及真確地向證監會作出報告。

至於有關報告中被指含不正確的資料，張震遠強調他並不知情，要直至看到本案中控方的指控案情，他才得悉有關情況，他並不知道蔡這樣做的目的。