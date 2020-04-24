黎智英次子餐廳醜聞多　「二手凍檸茶」奉客最離譜

由壹傳媒黎智英次子黎耀恩在中區所開的茶餐廳「四季常餐」，開業以來醜聞多多，除今次被踢爆使用壹傳媒所經營獨立公司提供的「公司秘書」服務外，早前亦被爆出位於威靈頓街的分店以「二手凍檸茶」奉客，該分店隨後結業；另位於德輔道中的分店亦疑不符合防疫規例被投訴。

「四季常餐」的二手凍檸茶事件在網上熱爆，有網民指2月26日光顧該餐廳，並向侍應要求少甜的凍檸檬茶，但獲送上偏甜的凍檸檬茶，雖然職員在客人投訴後取走該凍檸檬茶，但被發現該二手凍檸茶竟供其他客人飲用。「四季常餐」隨後在Facebook專頁認錯，但仍有不少網民不滿，有人更諷刺該餐廳可改名為「二手常餐」。

食環署於2月29日至3月2日期間，共接獲三宗相關投訴，發言人指已派員到該食肆調查，已向負責人給予衞生教育，提醒他們注意食物安全，以及個人和環境衞生。至3月4日，涉事的分店突然結業。

而「四季常餐」位於德輔道中的分店，於3月31日疑因不符合防疫規例被投訴，據了解，店內有19張餐桌，當時約有25名顧客坐在10多張餐桌，有違規情況。警方表示，警員到場後發現食肆內的餐桌分隔距離不足1.5米，亦有餐桌有超過4名顧客用餐，並不符合《規例》要求，案件列作「投訴」。