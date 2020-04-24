示威期間駕車衝警防線　男子認危駕囚5月半

去年11月中有市民在油尖旺區一帶聚集聲援理大示威者，期間有人駕駛私家車衝向警員防線，警員警告無效後向車輛發射實彈及橡膠子彈。涉案司機今日（24日）在九龍城法院承認危險駕駛等5項控罪，求情指因好奇駛至事發地點，惟被警員截查，因心知無牌駕駛，為了逃捕才犯案。裁判官寄語被告身為人父更應小心駕車，判他入獄5個月2星期，停牌一年。

28歲被告湯昌隆，報稱從事裝修工人及二手買賣生意。控罪指他於2019年11月17日在尖沙咀柯士甸道152號外，危險駕駛一輛私家車；另外4罪指他於同日同地，以及在同年12月2日，在旺角上海街638號外，無牌及沒有第三者保險駕駛一輛私家車。

案情指，去年11月中，被告賣出涉案私家車後又向新車主借回，當晚駕車沿柯士甸道西行時撞破警方封鎖線，且無視警方截查繼續行駛。在距離前方警員只有約5米時，私家車再次加速，2名警員分別開了一槍實彈及一發橡膠子彈，擊中車輛擋風玻璃，惟未能阻止私家車駛走。

警方在11月26日尋獲涉案車輛，在後座位置檢獲2個子彈部分，調查後相信車主與案無關。警方及後發現被告再於網上售車，追查下於12月2日在旺角截獲被告，他當時駕着另一輛私家車，揭發他只擁有「學牌」，其執照亦於2014年3月過期。

辯方求情時指，被告是一家之主，與女友育有一名3歲女兒。律師強調事件中沒有人受傷，情節不是最嚴重，被告深感後悔，冀法庭輕判。