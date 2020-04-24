政府放寬食肆座位數目限制　餐飲業指幫助不大

港府延長「禁聚令」及食肆限制至5月7日，其中餐飲業獲放寬部分限制，撤銷食肆顧客數目不得超過座位總數一半的規定，但仍要維持同一餐桌不可超過4人、枱與枱之間要相隔1.5米等要求。有食肆負責人認為，放寬整體顧客數目的措施效用不大，因仍要維持其他要求，令座位沒法增加，無助增加人流。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，放寬措施幫助不大，由於每張枱只可坐4人及維持1.5米距離，部分供12人的大枱已收起，整體座位只餘下三分一，「座位無得增多，(放寬)無幫助」，生意額亦沒法提升，而4月生意額較以往同期少一半。他認為，若可放寬至1張枱安排6人座位會更有效，又指雖然政府有向餐飲業提供防疫抗疫基金支援措施，但幫助不大，因2月至4月均沒有補助，「都係靠自己」，冀疫情盡快過去。

粉麵店負責人趙先生同樣認為放寬措施效用不大，他解釋，人流沒有因而增加，又指開業60、70年來，生意依靠熟客光顧，惟疫情期間，生意額下跌了30%至40%，形容是次疫情維持的時間較長。他指，其店舖雖受惠於政府的支援措施，但相比生意大跌的影響，相關支援僅杯水車薪。