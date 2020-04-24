港府批出全數20條口罩生產線　每月料供應4270萬個口罩

新冠肺炎疫情下，口罩一個難求。商務及經濟發展局今日(24日)宣布，本地口罩生產資助計劃下共20條生產線已全數批出，預計所有生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3455萬個口罩，另有815萬個口罩供應本地市場，合計共4270萬個口罩。

港府在防疫抗疫基金設立相關資助計劃，目的是為促進在本地生產口罩，穩定口罩供應並建立存貨，以應付政府和社會的需要。計劃自3月2日開始接受申請，商經局表示，計劃反應踴躍，當局已透過香港生產力促進局，向所有獲批資助的公司發出資助協議文本，將陸續與各公司簽訂協議。而大部分獲批資助公司在此期間正為其生產的口罩取得認證，以盡快開始向政府供應獲認證的口罩。

當局透露，生產力促進局確認在獲批公司中，有2間剛從認可實驗室取得測試報告，證明其生產的口罩達到ASTM F2100第一級的防護標準。當政府與2間公司簽訂資助協議，並確認其符合其他要求後，預計可於下月開始逐步向政府供應口罩。其他獲批生產線的全面投產及向政府供貨日期需要稍後才陸續展開。

商經局局長邱騰華表示，教育局和衞生署等對兒童口罩亦有需求，政府會在獲批的20條生產線中，邀請5間獲批2條生產線的公司提交建議，將其中1條生產線用作生產兒童口罩。政府會按各公司所建議的生產量、供應日期和價錢等因素資助一條生產線製造兒童口罩，其餘19條會生產成人口罩。