6條離島渡輪招標　需提供實時到達時間及座位資訊

投標者需提交建議措施，包括透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目。

運輸署招標承辦6條主要離島持牌渡輪服務，為配合政府發展智慧城市，投標者需提交建議措施，包括透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目資訊，以機器可讀格式透過政府「資料一線通」網站（data.gov.hk）發放資訊予公眾使用。

考慮到現時6條主要航線的乘客需求、整體船隊要求、船隻調動彈性、營運效益等因素，並經諮詢離島區議會後，6條主要航線會以2個投標組合招標，組合（1）：中環──長洲、來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡、中環──梅窩航線；組合（2）：中環──坪洲、中環──榕樹灣、中環──索罟灣航線。

6條主要航線累計10年的現行牌照期，將於2021年3月31日屆滿。運輸署現就6條主要航線於2021年4月1日展開的5年牌照期（即由2021年4月1日至2026年3月31日）的營運權招標。

為維持6條主要航線服務的財務可行性、減低票價加幅對乘客造成的負擔、提升服務質素、推動建設綠色城市，政府將會繼續為6條主要航線提供特別協助措施，以及推出新的船隻資助計劃，協助獲選的渡輪營辦商分階段在2021年往後約10年間，全面更新船隊及採用更環保的船隻。

投標者需為各條相關航線各項票種的票價提出建議，但每個票種的建議票價不得較其現行相關航線的票價水平高出超過5%，投標者亦需在其標書中提供票價優惠的建議。投標者的建議須符合加強服務的要求，包括透過加開航班、延長服務時間等，配合乘客需求。