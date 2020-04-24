東華學院照常展開考試　學生批校方遲應變

除了中學文憑試今日(24日)開考外，不少大專院校的考期亦陸續展開。東華學院今日在學生反對聲中如期展開考期，東網記者下午2時在位於何文田的校舍視察，不時有清潔工在門外清潔，在溝渠和花盆等位置噴灑消毒劑。期間有警員到場，指有人報案稱校園門外有人聚集，警員向學校保安了解後離開。

防疫措施方面，學生及教職員進入時需要出示證明文件，校舍入口又設置紅外線體溫檢測機。門外有告示指若體溫高於攝氏37.5度，將被拒絕進入校園。惟校方其後將標準提升至攝氏38度。

到場應考的護理學三年級生黃同學指，每場考試考生可領取口罩一個，亦有消毒噴霧在枱面；部分座椅相隔2個位，但部分座椅只相隔1個位，她認為隔2至3個位會較好。對於最近有學生組織發起聯署要求更改考試模式，已有約160人簽署，她批評校方回應訴求不足，「唔係主要睇學生意見」，又指其他院校將考試改為以網上形式進行，但該校未能做到。

馮同學到場應考病理學考試，他透露該科分有大細試場，細試場有約30人應考。他指校方有提供防疫物品，「基本有做到嘅」，體溫檢測由測溫槍轉做紅外線檢測器。他認為疫情未平息，但校方仍如期考試「唔係咁好」，又指有很多同學對考試安排有意見，例如要求轉以網上模式，惟校方只回應「太趕急，未必做到畀你」，而其他學校早已諮詢學生意見，並及早作出應變，批評校方反應遲緩。

東華學院回覆指，學校會於今日起至5月19日舉行測驗或考試，首日測驗科目為病毒學、病毒學進階及病理生理學。每科考生人數由22人至300人不等，分別安排於11個課室、2個演講廳及禮堂進行，座位之間保持約1.5米的距離。測考期間，考生需正確地戴上外科口罩。

此外，學生如出現發燒或有急性呼吸道感染徵狀，或於考試日正接受政府指定的強制檢疫，則不應赴考。有關學生可向教務處遞交有關證明文件申請補考。