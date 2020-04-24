3青年認藏武罪求輕判　一人指壓力大曾服藥輕生

去年7月27日，示威者在警方反對集會的情況下仍聚集於元朗一帶，雙方繼而爆發激烈衝突。當日警方截停3名青年，從他們身上搜出伸縮警棍、雷射指示筆、丫叉和氣槍等物，其中兩人各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，餘下一人被控管有仿製火器罪。3名被告今（24日）在粉嶺法院承認控罪，其中一名被告稱本案令他心理受壓，於上周服下50粒安眠藥。裁判官將他們還押至5月8日判刑，以待3人的背景、醫療、勞教所及更生中心報告。

控罪指，首被告翁偉成（26歲，銷售顧問）於去年7月27日，在元朗朗樂路管有一支伸縮警棍及一支雷射指示筆；次被告朱梓雲（24歲，文員）被控同日同地，管有一支丫叉及一袋鋼珠；第三被告朱俊愷（19歲，廚師）於同日同地，管有一把氣槍。

辯方求情指，本案原定於今年1月再訊，惟因疫情影響而延期，致首被告的心理壓力加劇，於上周五（17日）吞下50粒安眠藥，需送院治療。辯方又稱，3名被告坦白認罪反映悔意，而他們不是在衝突現場被拘捕，無證據顯示他們攜有的武器是用於攻擊他人，冀法庭輕判。