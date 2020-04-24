探望家居檢疫羅冠聰　團體報案指眾志常委涉違規

早前有政黨人物以「網上直播愚人節惡作劇」為由，探訪正在進行家居檢疫的人士，香港政研會今日(24日)到警總報案，認為該人士涉嫌違反檢疫令，要求食物及衞生局和警方嚴肅徹查事件，以正視聽。

香港眾志常委梁延豐於4月1日，以「網上直播愚人節惡作劇」為由，探訪由美國返港居家檢疫的黨友兼前議員羅冠聰。香港政研會主席鄧德成表示，梁延豐身為公眾人物，卻公然無視法例限制及個人防疫責任，肆意探訪被強制家居檢疫人士。鄧質疑梁涉嫌違犯本港法例第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》第8(2)條，即「不得明知而進入根據本條例對其他人實行檢疫的指派檢疫地點」。

鄧表示，事件反映梁對家居檢疫令認知不足，擔心會對公眾造成負面影響，誤以為可以探訪隔離人士。鄧指，他們現已向警方舉報梁，希望讓公眾了解，抗疫並非一件兒戲的事情，違反檢疫令同樣需要負上責任。鄧又希望食衞局和警方可認真徹查梁，以正視聽和防止不良防疫信息散播。

衞生署回覆查詢表示，受檢疫人士必須在任何時候留在家居或有關住所並戴上口罩。此外，正在接受家居檢疫的人士不應接受其他人士探訪。政府強烈呼籲檢疫人士自律遵守檢疫令，切勿以身試法。