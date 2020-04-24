警方聯同食環署天水圍打擊街頭賭檔　10男違禁聚令

天水圍分區人員聯同食物環境衞生署職員，於本月22至24日一連三日展開打擊非法街頭賭博行動，突擊搜查天澤邨及天華邨對開河畔一帶，搗破2個懷疑非法賭檔。行動中，人員共拘捕8名本地男子，年齡介乎51至71歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（《規例》）。同時，現場另外有2名男子圍觀賭博，涉嫌違反《規例》，人員遂向該2名58歲男子發出定額罰款告票。此外，人員於行動期間共向22人發出口頭警告，提醒疫情期間切勿於公眾地方進行多於4人的聚集。

行動中，檢獲2副撲克牌及小量賭款，並於天恒邨及天瑞邨河畔一帶清理一批懷疑被用作賭博用途的桌椅。涉案8名被捕男子已獲准保釋候查，需於5月中旬向警方報到。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

此外，根據屋邨管理扣分制，所有公屋住戶於屋邨範圍內賭博，亦有機會被扣分。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。