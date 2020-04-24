港鐵賴系統更新7月推票價優惠　議員炮轟歎慢板

政府早前宣布與港鐵各出8億港元推行交通補貼，由7月起提供票價8折優惠，為期半年。立法會交通事務委員會今(24日)召開會議，會上多名議員批評港鐵為何要到7月才開始票價優惠，要求提早實施。

港鐵解釋，由於涉及更改電腦系統，而且今次優惠包括重鐵、輕鐵及巴士，範圍廣泛，需時約8星期更改系統及測試，否則會對乘客造成混亂，又指下次有類似優惠時會做得更快。運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘則指，8折優惠在7月才展開並非想慳錢，而且按照評估港鐵愈遲推出優惠，受惠人數會愈多。

經民聯議員盧偉國就關注港鐵在5月開始，會否繼續為旗下車站及物業商戶提供租務減免。港鐵商務總監楊美珍稱，下月仍會為商戶提供支援，但不會以一刀切形式提供，會按個別行業情況，向個別商戶提供租金減免。

至於港鐵按可加可減機制計出的2.55%加幅，會留待明年及後年追加，多名議員都要求港鐵進一步減價及放棄追加，但港鐵未有作出承諾，僅稱經營有壓力。