憂增播毒風險　警方禁五一遊行集會

新冠肺炎疫情有緩和迹象，有勞工團體計劃於5月1日勞動節上街請願。警方今日(24日)表示，接獲一個團體通知擬於當日在港島區舉行兩個公眾集會及一個公眾遊行，但指公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，有理由相信會增加參與者及其他市民感染新冠病毒的風險，亦會對所有市民的生命與健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人的權利，故禁止上述公眾集會及反對上述公眾遊行。

警方重申，凡任何公眾集會或公眾遊行在違反《公安條例》第7或13條的規定下進行，該公眾集會或公眾遊行即屬未經批准集結。

據了解，警方根據4大理由不批准今次五一遊行。其一是根據禁聚令，任何人於4月24日至5月7日的14日期間內，除非獲得豁免或准許，皆不得在任何公眾地方進行多於4人的群組聚集。若有違例，每名參與該聚集的人、組織該聚集的人、擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許該聚集進行的人，均屬犯罪。由於有關公眾集會及公眾遊行不屬於規例附表所指明的豁免群組聚集，亦非根據規例獲准許的群組聚集，舉行或參與該公眾集會是違法行為，會擾亂及破壞公共秩序。

第二個考慮因素是新冠肺炎為一種具高度傳染性的可致命疾病，潛伏期長，並有無病徵帶菌者。香港應變級別仍為「緊急」的最高級別，代表病毒對本地社群構成嚴重健康風險，屬於高而迫切的情況，會導致嚴重及廣泛的人類感染及有持續社區爆發的迫切風險。

三是鑑於病毒性質、香港及全球疫情，專家建議市民應盡量減少社交接觸及保持適當社交距離，盡量減低感染和傳播病毒風險，而公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動。四是警方相信縱然對上述集會及遊行施加條件，亦無助於維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由。