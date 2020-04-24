促推第3輪抗疫基金　葉劉倡稅務寬免鼓勵業主減租

本港新冠肺炎疫情持續近3個月，立法會財務委員會早前通過涉及1375億港元的第2輪「防疫抗疫基金」撥款申請。有政黨今(24日) 與政務司司長張建宗會面後，表明要求當局推出第3輪抗疫基金「補漏拾遺」，包括透過稅務寬免優惠鼓勵業主減租、向沒有供強積金的自僱人士、65歲以上僱員等6類人士發放5000港元津貼，為期半年等7項措施，以支援未能在首輪及次輪受惠的行業及市民。

新民黨主席、議員葉劉淑儀表示，店舖租金高昂，如政府能向業主提供稅務寬免優惠，鼓勵業主減租，除可減輕中小企財政負擔，亦有助加強競爭力。她建議當局參照澳洲法例，強制業主將政府寬免用於補貼租戶，由業主向政府申報減租制度，當局按租金調整提供相應比率的利得稅寬免，鼓勵更多業主減租，或參考澳洲新南威爾士州政府做法，由政府主動調低稅率，強制要求業主，將政府提供的寬免全數用於補貼租戶租金。

該黨副主席、議員容海恩稱，不少向他們求助的市民均表示渴望自力更生，不希望依賴領取綜援，故建議政府向沒有供強積金的自僱人士、65歲以上僱員、個體戶、長期散工、臨時工或自由職業者發放5000港元津貼，為期6個月。

常務副主席黎棟國指出，雖然政府在首輪抗疫基金推出「抗疫辛勞津貼」，每月向前線保安及清潔工發放1000港元，為期4個月，但有大廈因聘請超過6名保安及清潔工，導致申請者不能平均分配資源，只能支付餘下員工津貼，因此他要求政府放寬名額限制，敦促物業管理業監管局有必要公開釐清申請準則，容許申請人平均分配資源。

其餘建議包括向外傭中介公司發放8萬港元資助、放寬「零售業資助計劃」申請門檻、考慮為服務業提供支援、支援貨運業，考慮為大型車主提供1筆過3萬港元資助，以及為每名司機提供每月6000港元津貼，為期6個月。