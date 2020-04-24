綠色運輸基金只識批錢　3成項目欠評估報告

政府2011年推出「綠色運輸試驗基金」，資助試驗適用於公共運輸業界及貨車的綠色創新技術，並會聘用獨立第三方評核者，監察和評估試驗期間的運作表現，惟當中有近3成已完成試驗的項目卻未有報告，其中一間汽車公司獲批基金資助至今已事隔8年，試驗報告一直音信全無，運作表現完全無從得知，令人質疑資助成效。

早前宣布停業的黃埔花園專線小巴營運商捷輝汽車有限公司，其公司董事謝健良的另一間公司「添慧有限公司」，早於2012年已獲批基金資助，可試驗2輛混合動力小型巴士，並於2014年試行，按試驗期2年計算，推算該試驗項目約於2016年已完成，不過至今事隔4年仍無報告。

環保署回覆指，有關試驗項目由研究中心負責評核，截至今年3月，46個已完成試驗並由研究中心負責評核的試驗項目中，有33個的報告已提交環保署審議，署方亦就其中27個報告向研究中心提出意見，以便研究中心作進一步跟進，而研究中心亦承諾會盡快提交餘下13個報告。環保署強調，只會在每個報告通過最後審批後，才會向評核者支付服務費用，評核者的表現亦會影響其日後投標有關評估工作。