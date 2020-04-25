車Cam直擊：5夜青遭20惡煞追打　遇襲男跌倒慘被圍毆

秀茂坪安泰邨前晚(23日)發生傷人案，5名青年遭大約20名手持棍及膠尺惡煞當街追打，有車Cam拍下當時戰況。案發於前晚10時50分，5名年齡由16至18歲青少年在上址街市對開，遭約20名大漢襲擊，逞兇者當中多人手持木棍，部分人持膠尺作武器。片段所見，遇襲一方且戰且走，狀甚狼狽，當追逐至馬路邊，其中4人及時走避。

其中一名逃命16歲少年疑地面濕滑跣低，隨即成為兇徒狙擊目標，被10多人圍毆，打至瞓地無以招架；一時間棍如雨下，倒地青年惟有雙手抱頭，盡力「自保要害」，部分兇徒亦向其施以拳腳交加，青年被打至頭部流血，駛經車輛亦收慢及扭軚閃避，場面混亂。

約數秒鐘後，其餘被追打4名青年折返，擬向倒地青年施援，繼續以赤手空拳抵擋一眾兇徒，未幾，疑有途人見發生打架事件紛紛報案求助，涉事雙方亦趁亂四散。

警方接報趕至後，經一番兜截，在附近發現5名傷者，其中倒臥路中的16歲少年頭及手部受傷披血，傷勢較重，消防及救護員為其初步護理傷勢，另4名傷者(16至18歲)分別頭、頸、耳及手部受傷，5人分送2間醫院治理。案發現場路中遺下一攤血漬、染血口罩、一把膠呎等雜物。警方將案件暫列傷人，交秀茂坪警區刑事調查隊跟進，正追查兇徒下落及案件起因。