涉違禁聚令匿工廈賭雀九　警拘53男女

西九龍總區刑事部，昨日(24日)傍晚展開代號「犁庭掃穴」行動，由深水埗警區情報組及反三合會行動組，根據線報及深入調查後，於今日(25日)凌晨零時突擊搜查青山道658號褔至工業大廈一單位，拘捕47男6女本地人士(25至70歲)，其中2名分40歲及50歲男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外45男6女，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士現正被扣留調查。行動中，檢獲一批賭具，包括麻雀及牌九，以及57,000元賭款。

深水埗警區反三合會行動組第一隊主管伍世昌督察表示，被搗破賭檔面積約1500餘呎，招呼逾50名客人聚賭，通風及衞生環境甚為惡劣，警方對場內主持及賭客該種極不負責任的行為，深表遺憾。警方呼籲，目前疫情仍處嚴峻時期，市民應遵守「禁聚令」及其他相關規例，為健康方面著想，市民應盡量避免到人多聚集地方，減低社區傳播風險。

伍又稱，上址營運逾一個月，以街坊及相熟朋友為主要客源，場內裝有隔音設備，並有為客人提供麵飽等食物及飲用水。

經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款 500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。另外 ，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，遊戲機中心必須停止營業。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款五萬元及監禁6個月。警方呼籲市民切勿以身試法。