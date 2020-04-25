警油麻地搗無牌吧　拘6男女檢近150支酒

警方昨晚（24日）8時40分接獲報案，指油麻地廟街24號有單位懷疑經營無牌酒吧，隨即派員到場，經調查後，拘捕上址一名58歲女負責人，她涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）。

酒吧內一名55歲男職員及一名58歲女職員，則涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無牌售賣酒類飲品」被捕；3名酒吧顧客，包括2男1女(37至65歲），則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。行動中，檢獲約140支啤酒及6支紅酒，總值約5,000元，所有被捕人士正被扣留調查。調查期間，酒吧負責人及職員一度拒絕合作，阻撓警務人員進入上址。

警方強調，《規例》訂明，會址內純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。《規例》亦訂明，任何人不得阻延、妨礙、阻撓或騷擾正在根據執行《規例》的巡查員。違者可被處罰款10,000元。

另外，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。